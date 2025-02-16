Rheinmetall построит в Украине три завода — Finance.ua

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Rheinmetall построит в Украине три завода

Фондовый рынок
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Rheinmetall построит в Украине три завода
Rheinmetall построит в Украине три завода
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует открыть три завода в Украине. В то же время, ход войны не будет влиять на эти планы.
Об этом рассказал генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер в интервью DW.

Какие заводы строят

По словам Паппергера, первым на территории Украины начал работать завод по ремонту техники, сейчас строится завод по производству боеприпасов, а третьим мы хотят построить завод по выпуску зенитных систем.
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Завод по производству боеприпасов заработает только в 2026 году.
«Как я уже говорил, мы имели задержки», — уточнил он, пояснив, что в Украине пока мешают быстрому открытию заводов бюрократические барьеры, и добавил, что в Германии строительство заводов происходит быстрее.
Кроме того, отметил, что на работу завода в Украине война не имеет существенного влияния.
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«Почти никак, мы ведь не на линии фронта. Основные боевые действия происходят там. Да, бывают ракетные удары… Но к этому можно подготовиться. На производство это не влияет», — добавил он.
Паппергер подтвердил, что стратегия концерна — построить в Украине три завода, и это, по его словам, не зависит от того, будет война или нет.
По материалам:
Корреспондент.net
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