Завод боеприпасов Rheinmetall в Литве начнет работу к середине 2026 года — Finance.ua
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Завод боеприпасов Rheinmetall в Литве начнет работу к середине 2026 года

Фондовый рынок
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Завод боеприпасов Rheinmetall в Литве начнет работу к середине 2026 года
Завод боеприпасов Rheinmetall в Литве начнет работу к середине 2026 года
Немецкий оборонный гигант Rheinmetall планирует начать производство 155 мм артиллерийских боеприпасов в Литве в середине 2026 года.
Об этом сообщает Lrt.
Новый завод Rheinmetall будет расположен в Байсогале, городе в Радвилишкисском районе Литвы.
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«Завод заработает с середины 2026 года и после завершения строительства сможет производить десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год», — говорится в сообщении Rheinmetal.
Представители правительства Литвы и Rheinmetall подписали в пятницу в Вильнюсе договор об аренде земельного участка под будущий завод в Радвилишкском районе и договор о закупке 155-мм боеприпасов.
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По словам исполняющей обязанности министра экономики Аушрине Армонайте, Литва и Rheinmetall будут участвовать в проекте вместе.
«Поскольку нам еще предстоит завершить некоторые процессы, которые являются конфиденциальными, мы объявим об этом чуть позже, но очень скоро мы представим, какой именно вид будет иметь совместное предприятие. Но в большинстве своем это будет совместный проект Литвы и Rheinmetall», — сказала Армонайте после подписания договоров.
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По словам исполняющего обязанности министра обороны Лауринаса Кащюнаса, Литва будет закупать 155-миллиметровые боеприпасы на литовском заводе, поскольку они подходят для немецких самоходных гаубиц PzH 2000 и французских Caesar, используемых литовскими вооруженными силами.
«Будут решены вопросы интеграции боеприпасов в эти системы», — сказал он.
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По словам Кащюнаса, количество закупаемых боеприпасов «рассчитано с учетом интересов Литвы», а цена «соответствует рыночной».
Rheinmetall планирует инвестировать более 180 миллионов евро в завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов в Литве и создать не менее 150 новых рабочих мест.
По материалам:
УНН
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