Rheinmetall получил заказ на строительство в Украине завода по производству снарядов — Finance.ua

Rheinmetall получил заказ на строительство в Украине завода по производству снарядов Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказы от правительства в Киеве на строительство завода по производству боеприпасов в Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Rheinmetall.

Согласно сообщению, заказ охватывает полное техническое оснащение завода ко вводу в эксплуатацию. Стоимость завода будет варьироваться «в диапазоне от трехзначного количества миллионов евро».

Предполагается, что строительство начнется в короткие сроки и будет завершено в течение нескольких лет. Намерение в том, чтобы начать производство боеприпасов в Украине в течение 24 месяцев. Вместе со своим украинским партнером по совместному предприятию Rheinmetall также будет отвечать за эксплуатацию завода.

Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, заявил: «Мы воплощаем наши слова в действия, и вместе с нашим партнером мы создадим украинский центр по боеприпасам. Заказ подчеркивает доверие к экспертизе и производственным возможностям Rheinmetall».

Новый завод

В настоящее время в Украине принимаются меры по подготовке необходимой инфраструктуры. Совместное предприятие Rheinmetall и украинская государственная компания по эксплуатации завода по производству боеприпасов будут созданы в ближайшее время. Об этом было объявлено на параллельном обсуждении на Мюнхенской конференции безопасности в феврале 2024 года.

В июне 2024 года генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер и министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подписали соглашение о расширении стратегического сотрудничества на Ukraine Recovery Conference в Берлине.

Несколькими днями ранее они открыли бронетанковый завод на Западной Украине, которым управляет совместное предприятие Rheinmetall Ukrainian Defence Industry LLC. Первая боевая машина пехоты Lynx от Rheinmetall должна быть передана украинским вооруженным силам до конца этого года, а локальное производство должно начаться как можно скорее.

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