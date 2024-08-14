Rheinmetall расширяет присутствие в США: подписано соглашение почти на миллиард — Finance.ua

Rheinmetall расширяет присутствие в США: подписано соглашение почти на миллиард Сегодня 23:04 — Фондовый рынок

Rheinmetall расширяет присутствие в США: подписано соглашение почти на миллиард

Немецкий оборонный гигант приобретет американского производителя военных гусеничных систем Loc на фоне рекордного роста на рынке вооружений после вторжения россии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Rheinmetall AG намерена приобрести американскую компанию по производству военной техники за 950 млн долл., поскольку немецкая компания стремится расширить свои позиции на крупнейшем в мире оборонном рынке.

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Приобретение Loc Performance Products LLC, производящей гусеничные системы для танков и сельскохозяйственной техники, а также корпуса для боевых платформ, увеличит производственные мощности Rheinmetall в США.

«Американский рынок военных транспортных средств имеет общий потенциал заказов на сумму более 60 миллиардов долларов», — говорят в Rheinmetall.

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Соглашение с Loc добавит около 1 000 квалифицированных рабочих, сообщили в компании, в то время как сделка подлежит согласованию с регулирующими органами. Акции Rheinmetall выросли на 2% в среду на торгах во Франкфурте-на-Майне, увеличив стоимость акций более чем вдвое за последний год до 24,3 млрд евро.

Это соглашение позволит компании конкурировать с General Dynamics по программе XM 30 (стоимостью более 60 млрд долл.) и Mack Defense, Navistar Defense и Oshkosh Defense по программе Common Tactical Truck (около 16 млрд долл.). Loc является поставщиком обороны с контентом для существующих боевых машин армии.

Економічна Правда По материалам:

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