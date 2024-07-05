Итальянская Leonardo и немецкий Rheinmetall создадут совместное танковое предприятие — Finance.ua

Итальянская Leonardo и немецкий Rheinmetall создадут совместное танковое предприятие
Итальянская оборонная группа Leonardo и немецкий концерн Rheinmetall договорились создать совместное предприятие по производству танков и других систем наземной обороны.
Об этом сообщает Reuters.
«Технологическая и промышленная синергия между Leonardo и Rheinmetall — это уникальная возможность разработки самых современных основных боевых танков и машин пехоты. Мы считаем это соглашение фундаментальным вкладом в создание европейского оборонного пространства», — сказал генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани.
Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компании намерены «открыть двери новому поколению самых современных боевых машин в Европе и для Европы».
Первой целью предприятия, штаб-квартира которого будет в Италии, станет разработка итальянского основного боевого танка и бронированной пехотной боевой системы для итальянской армии, говорится в совместном заявлении.
Ранее издание Handelsblatt сообщило, что правительство Италии планирует приобрести сотни танков у Rheinmetall, что станет самым большим заказом группы в истории, оцененным примерно в 20 миллиардов евро. Министерство обороны Италии не прокомментировало это.
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