Итальянская Leonardo и немецкий Rheinmetall создадут совместное танковое предприятие — Finance.ua

Итальянская Leonardo и немецкий Rheinmetall создадут совместное танковое предприятие 05.07.2024, 00:34 — Фондовый рынок

Итальянская Leonardo и немецкий Rheinmetall создадут совместное танковое предприятие

Итальянская оборонная группа Leonardo и немецкий концерн Rheinmetall договорились создать совместное предприятие по производству танков и других систем наземной обороны.

Об этом сообщает Reuters

«Технологическая и промышленная синергия между Leonardo и Rheinmetall — это уникальная возможность разработки самых современных основных боевых танков и машин пехоты. Мы считаем это соглашение фундаментальным вкладом в создание европейского оборонного пространства», — сказал генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани.

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Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компании намерены «открыть двери новому поколению самых современных боевых машин в Европе и для Европы».

Первой целью предприятия, штаб-квартира которого будет в Италии, станет разработка итальянского основного боевого танка и бронированной пехотной боевой системы для итальянской армии, говорится в совместном заявлении.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что правительство Италии планирует приобрести сотни танков у Rheinmetall, что станет самым большим заказом группы в истории, оцененным примерно в 20 миллиардов евро. Министерство обороны Италии не прокомментировало это.

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