Rheinmetall хочет производить в Украине гибрид танка и противовоздушной обороны — Finance.ua

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Rheinmetall хочет производить в Украине гибрид танка и противовоздушной обороны

Технологии&Авто
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Rheinmetall хочет производить в Украине гибрид танка и противовоздушной обороны
Rheinmetall хочет производить в Украине гибрид танка и противовоздушной обороны
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует производить на заводе в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger. Прототип уже представлен в Париже на оружейной выставке Eurosatory 2024 года.
Rheinmetall интегрировала боевое отделение с башней зенитного комплекса Skyranger с 35-мм пушкой на танковом шасси Leopard 1 вместо оригинальной колесной платформы БТР Boxer. Это позволит системе двигаться по пересеченной местности вместе с другой тяжелой гусеничной бронетехникой, что сделает ее полноценной системой ПВО сухопутных войск.
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Представитель Rheinmetall Берн Бернхард отметил, что у концерна много танков Leopard 1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger. И интеграция 4,5-тонного модуля на танковое шасси может также устанавливать дополнительное оборудование, которое будет использоваться для обнаружения и сопровождения целей. Еще одно преимущество состоит в том, что такое решение поспособствует увеличению готовых к пуску ракет в пусковой установке.
Известно, что пока что завод, построенный на западе Украины, занимается преимущественно ремонтом поврежденных во время боев танков Leopard 1 и БМП Marder. Однако в ближайшем будущем там будут ремонтировать переданные ВСУ Leopard 2, а также танки других стран. Отмечается, что большинство БМП Marder, которые приходят на ремонт на этот завод, подорвались на мине.
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Расположение открытого в Украине завода Rheinmetall засекречено.
Напомним, Rheinmetall планирует запустить в Украине производство боевых машин пехоты Lynx. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что речь идет об одной из самых современных БМП.
По материалам:
УНІАН
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