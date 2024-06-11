В Украине заработал первый совместный проект Укроборонпрома и Rheinmetall — Finance.ua

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В Украине заработал первый совместный проект Укроборонпрома и Rheinmetall

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В Украине заработал первый совместный проект Укроборонпрома и Rheinmetall
В Украине заработал первый совместный проект Укроборонпрома и Rheinmetall
В Украине заработал первый проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram.
«В Украине заработала совместная производственная площадка Укроборонпрома и Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники. Это первый реализованный проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного гиганта», — сказано в сообщении.

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По словам Камышина, это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику и быстрее возвращать ее на передовую.
«В перспективе здесь будут производиться новые образцы бронированной техники», — отметил министр.
В цехе работают украинские специалисты, под техническим наблюдением коллег из Германии.
«Налоги платятся в Украине. И мы получаем новые технологии», — подытожил Камышин.
Фото: Александр Камышин
Фото: Александр Камышин

Справка Finance.ua:

  • генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер 14 марта во время презентации результатов деятельности компании за 2023 год объявил о планах создать в Украине минимум четыре завода;
  • Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие, специализирующееся на системах противовоздушной обороны;
  • Rheinmetall инвестирует более 180 миллионов евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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