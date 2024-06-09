Rheinmetall построит завод по производству боеприпасов в Литве — Finance.ua

Rheinmetall построит завод по производству боеприпасов в Литве
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall инвестирует более 180 миллионов евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве.
Об этом сообщает Министерство экономики и инноваций Литвы.
Соответствующее инвестиционное соглашение подписали министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте и представители Rheinmetall.
«Это поможет обеспечить бесперебойный доступ к необходимому оружию и боеприпасам, поскольку мы будем сами производить продукты, необходимые для защиты Европы. После инвестирования более 180 млн евро, ожидается также, что новая фабрика создаст по меньшей мере 150 новых рабочих мест», — отметила Армонайте.
Ожидается, что новый завод будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.
Проекту предоставили статус государственного значения и ставку налога на прибыль предприятий 0% сроком до 20 лет. Его конкретное местоположение будет объявлено в ближайшие недели.
Замминистра транспорта и коммуникаций Юлиус Скачкаускас на прошлой неделе говорил, что строительство завода Rheinmetall должно начаться в октябре, пишет LRT.
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