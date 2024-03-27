Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов — Finance.ua
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Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов

Фондовый рынок
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Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов
Немецкая компания Rheinmetall получила €130 млн от ЕС для производства боеприпасов
Немецкий концерн Rheinmetall получил более 130 миллионов евро финансирования Европейского Союза для увеличения производства боеприпасов.
Об этом говорится на сайте Rheinmetall.
Отмечается, что концерн направит более четверти суммы от общих 500 млн евро на шесть проектов в европейских филиалах компании, в частности, в Германии, Испании, Румынии и Венгрии. Эту помощь ЕС выделил в рамках закона о поддержке производства боеприпасов для расширения производства 155 мм артиллерийских боеприпасов и пороха.
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«Мы благодарны за доверие Европейского Союза за то, что он предоставил финансирование Rheinmetall, одному из важнейших европейских поставщиков 155-мм боеприпасов. Большое значение артиллерии видно из оборонных боев Украины. Европейским вооруженным силам также необходимо пополнить запасы артиллерий. Мы готовы к этому и уже над этим работаем», — сказал генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.
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Немецкий оборонный концерн намерен производить до 1,1 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно до 2027-го.
Rheinmetall планирует с 2026 года производить до 1,5 млн модулей метательных зарядов и 3 тыс. тонн взрывчатки гексогена ежегодно. В то же время наращивать свои производственные мощности предприятие начало с 2022 года.
По материалам:
УНН
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