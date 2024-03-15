Rheinmetall хочет построить в Украине минимум четыре завода по производству оружия — Finance.ua

Rheinmetall хочет построить в Украине минимум четыре завода по производству оружия Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Rheinmetall хочет построить в Украине минимум четыре завода по производству оружия

Генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер 14 марта во время презентации результатов деятельности компании за 2023 год объявил о планах создать в Украине минимум четыре завода.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AFP

По словам Паппергера, заводы Rheinmetall в Украине будут производить снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие.

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«Украина сейчас является важным партнером для нас. Здесь мы видим потенциал от двух до трех миллиардов евро (продаж. — Ред.) в год», — добавил гендиректор Rheinmetall.

В прошлом месяце крупнейший немецкий производитель военной техники уже объявил о соглашении о производстве артиллерийских снарядов в Украине.

Ожидается, что строительство завода начнется в ближайшее время. Его расположение из соображений безопасности не разглашается. Он будет создан по образцу завода по производству боеприпасов, который Rheinmetall строит в Германии.

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В ходе презентации гендиректор концерна сообщил о рекордных продажах компании в 7,2 миллиарда евро в 2023 году. В этом году, добавил Паппергер, концерн намерен превысить показатель в 10 млрд евро.

Осенью 2023 года Rheinmetall получил разрешение на создание совместного предприятия с концерном «Украинская оборонная промышленность» (бывший «Укроборонпром»), предприятие уже зарегистрировали в Украине.

Українська правда По материалам:

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