На Мюнхенской конференции подписали меморандум о производстве боеприпасов Rheinmetall в Украине — Finance.ua

На Мюнхенской конференции подписали меморандум о производстве боеприпасов Rheinmetall в Украине Сегодня 10:41 — Фондовый рынок

В Украине планируется построить новый завод по производству артиллерийских боеприпасов. Реализовывать проект будет крупнейшая немецкая оборонная компания Rheinmetall.

Меморандум был подписан в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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В пресс-релизе Rheinmetall отметили, что совместное предприятие будет производить шестизначное количество артиллерийских выстрелов калибра 155 мм в год. Чтобы этого достичь, партнеры должны построить в Украине новое производственное предприятие, которое будет использоваться совместно.

Немецкая компания будет владеть 51% акций совместного предприятия, а украинский партнер, имя которого пока не известно — 49%.

«Спрос на артиллерийские боеприпасы во многих странах огромен — прежде всего, конечно, в Украине. Совместное предприятие внесет значительный вклад в укрепление обороноспособности Украины, а значит и безопасности в Европе», — сказал глава Rheinmetall Армин Паппергер.

Напомним, «Укроборонпром» и немецкий оборонный концерн Rheinmetall в октябре 2023 года создали совместное предприятие, которое будет заниматься обслуживанием и ремонтом западной техники и локализацией производства ведущих образцов техники немецкого концерна.

Deutsche Welle По материалам:

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