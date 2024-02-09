Украина создает Промышленно-оборонный комитет, к нему хотят привлечь производителей оружия — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина создает Промышленно-оборонный комитет, к нему хотят привлечь производителей оружия — Шмыгаль

Казна и Политика
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Украина создает Промышленно-оборонный комитет, к нему хотят привлечь производителей оружия — Шмыгаль
Украина создает Промышленно-оборонный комитет, к нему хотят привлечь производителей оружия — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о создании возглавляемого им Промышленно-оборонного комитета с целью укрепления оборонно-промышленного комплекса Украины путем системной поддержки производителей вооружений и оборонного сотрудничества с другими странами.
Об этом он сообщил в пятницу по итогам заседания правительства.
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«В вопросе усиления нашего ОПК важно наладить системную работу. В этом направлении сегодня создаем Промышленно-оборонный комитет Украины. Руководитель — Премьер-министр Украины», — написал Шмыгаль в соцсетях.
По его словам, в состав войдут также министр стратегических отраслей, министр обороны, вице-премьер-министр по экономике, вице-премьер-министр по инновациям, министр финансов, глава МВД и глава СБУ.
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«Мы также хотим приобщить к работе комитета производителей оружия, независимых экспертов и специалистов. Наша задача — вывести украинский ОПК на новый уровень, сформировать уникальную систему поддержки производителей, дать больше стимулов, увеличить уровень взаимодействия с международными компаниями в этой области», — отметил Шмыгаль.

Оборонно-промышленный комплекс и его развитие во время войны

По материалам:
УНН
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