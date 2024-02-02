Усиление украинского ОПК: правительство приняло три постановления — Finance.ua

Усиление украинского ОПК: правительство приняло три постановления Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Усиление украинского ОПК: правительство приняло три постановления

Правительство приняло три постановления, которые будут способствовать усилению украинского оборонно-промышленного комплекса. В частности, утвержден документ о дерегуляции производства боеприпасов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

Производство боеприпасов к беспилотникам

«Распространяем экспериментальный проект по производству боеприпасов для беспилотников на изготовление боеприпасов всех типов и совершенствуем процедуру регистрации производителей. Новые предприятия смогут быстро включиться в работу», — отметил глава правительства.

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По его словам, это позволит в кратчайшие сроки усилить украинскую армию.

Проект был запущен летом прошлого года. Для этого правительство расширило круг потенциальных производителей, устранило бюрократию, создало четкие алгоритмы — от разработки до приема в эксплуатацию.

За полгода зарегистрировано более 10 производителей, допущено к эксплуатации более 20 образцов боеприпасов, еще 30 находятся на разных стадиях испытания.

Цены на дроны

Еще одно решение Кабинета Министров касается ценообразования на производство БПЛА.

По словам премьер-министра, производители беспилотников теперь будут уточнять расчеты цены в сторону уменьшения, если прибыль превышает 25%.

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«Это позволит устранить потенциальные риски переплаты, нецелевое использование средств при осуществлении государственных закупок беспилотников. Ведь государство заинтересовано в честных и прозрачных контрактах», — отметил Шмыгаль.

Закупки через Prozorro

Оборонные закупки будут теперь проходить по конкурентной процедуре через закрытый модуль системы Prozorro.

«Мы решаем сразу несколько задач. Первое — гарантируем непрерывность, устойчивость и управляемость снабжения нашей армии всем необходимым. Второе — устанавливаем прозрачное ценообразование, когда государство не переплачивает, а бизнес получает прибыль. Третье — устанавливаем предохранители утечки информации, несущей риски безопасности», — отметил премьер-министр.

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Шмигаль подчеркнул, что в этом году сотни миллиардов гривен будут направлены на то, чтобы у украинских военных было все необходимое.

Справка Finance.ua:

Агентство оборонных закупок Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на сотни тысяч беспилотников;

ранее Зеленский сделал амбициозное заявление: государство в 2024 году изготовит миллион дронов для армии. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подтвердил, что речь идет о более чем 10 тысячах ударных дронов средней дальности и более тысячи дронов с дальностью за 1000 км.



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