В Украине изменили порядок оборонных закупок во время действия военного положения — Finance.ua

В Украине изменили порядок оборонных закупок во время действия военного положения Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Кабинет министров внес изменения в постановление КМУ от 11 ноября 2022 г. № 1275 «Некоторые вопросы осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения».

Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Мельничук отметил, что в Особенностях осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения предусмотрены исключительные случаи, когда допускается заключение государственного контракта (договора) без проведения закупок в порядке, предусмотренном пунктом 8 Особенностей.

Также допускается порядок определения цены государственного контракта (договора), заключенного без применения конкурентных процедур закупок на основании расчетно-калькуляционных материалов.

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По информации Мельничука, документом определяется перечень расходов исполнителей государственных контрактов по оборонным закупкам, которые не могут быть включены в цену государственного контракта (договора), заключенного в соответствии с абзацем первого пункта 9 Особенностей.

Кроме того, предусмотрено введение особенности осуществления оборонных закупок по рамочному соглашению для государственного предприятия Минобороны «Агентство закупок в сфере обороны» и Администрации Госспецсвязи.

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Укрінформ По материалам:

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