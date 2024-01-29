В Украине изменили порядок оборонных закупок во время действия военного положения — Finance.ua
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В Украине изменили порядок оборонных закупок во время действия военного положения

Казна и Политика
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Кабинет министров внес изменения в постановление КМУ от 11 ноября 2022 г. № 1275 «Некоторые вопросы осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения».
Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Мельничук отметил, что в Особенностях осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения предусмотрены исключительные случаи, когда допускается заключение государственного контракта (договора) без проведения закупок в порядке, предусмотренном пунктом 8 Особенностей.
Также допускается порядок определения цены государственного контракта (договора), заключенного без применения конкурентных процедур закупок на основании расчетно-калькуляционных материалов.
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По информации Мельничука, документом определяется перечень расходов исполнителей государственных контрактов по оборонным закупкам, которые не могут быть включены в цену государственного контракта (договора), заключенного в соответствии с абзацем первого пункта 9 Особенностей.
Кроме того, предусмотрено введение особенности осуществления оборонных закупок по рамочному соглашению для государственного предприятия Минобороны «Агентство закупок в сфере обороны» и Администрации Госспецсвязи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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