При закупочных агентствах Минобороны появятся наблюдательные советы с участием международных партнеров — Finance.ua

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При закупочных агентствах Минобороны появятся наблюдательные советы с участием международных партнеров

Казна и Политика
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При закупочных агентствах Минобороны появятся наблюдательные советы с участием международных партнеров
При закупочных агентствах Минобороны появятся наблюдательные советы с участием международных партнеров
При двух закупочных агентствах Министерства обороны, которые занимаются тыловым обеспечением армии и закупкой вооружения и техники, появятся наблюдательные советы, в которые войдут и основные международные партнеры Украины.
Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, комментируя вопрос изменения системы закупок для нужд сил обороны.
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«Мы движемся в двух направлениях: во-первых, активно сотрудничаем с правоохранительными органами, система сопротивляется, однако мы это преодолеем. Например, в декабре СБУ и ОГП во взаимодействии с Минобороны ликвидировали коррупционную схему на приобретение боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд грн, выведенных из Украины, эти деньги 100% будут возвращены в ближайшее время в украинский бюджет, мы над этим работаем вместе из СБУ. Во-вторых, работаем над тем, чтобы решить проблему системно. Это важно. То есть, мы внедряем новую архитектуру закупок именно по стандартам НАТО», — сказал Клименков.
Если раньше Минобороны устанавливало правила закупок, проводило торги, именно проверяло качество, что создавало коррупционные риски, то система изменилась, отметил замминистра. Минобороны формирует политику и контролирует процессы, а закупки осуществляют два специальных агентства. В частности, тыловое имущество закупает «Государственный оператор тыла», а оружие — Агентство оборонных закупок.
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«В ближайшее время мы будем усиливать контроль этих агентств путем создания наблюдательных советов. В скором времени мы объявим конкурс на отбор рекрутинговой компании, которая будет помогать выбрать кандидатов для этих наблюдательных советов», — добавил Клименков.
Также он подтвердил, что в состав наблюдательных советов войдут основные международные партнеры Украины.

Справка Finance.ua:

  • 22 декабря 2023 года Служба безопасности Украины во взаимодействии и при содействии министра обороны Рустема Умерова ликвидировала коррупционную схему закупки боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд гривен;
  • в результате комплексных мероприятий в Киеве правоохранители задержали руководителя одного из главных управлений Минобороны, оказавшегося причастным к афере.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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