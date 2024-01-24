При закупочных агентствах Минобороны появятся наблюдательные советы с участием международных партнеров — Finance.ua

При закупочных агентствах Минобороны появятся наблюдательные советы с участием международных партнеров Сегодня 17:20 — Казна и Политика

При закупочных агентствах Минобороны появятся наблюдательные советы с участием международных партнеров

При двух закупочных агентствах Министерства обороны, которые занимаются тыловым обеспечением армии и закупкой вооружения и техники, появятся наблюдательные советы, в которые войдут и основные международные партнеры Украины.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, комментируя вопрос изменения системы закупок для нужд сил обороны.

Читайте также Минобороны Украины перевело политику закупок на стандарты НАТО

«Мы движемся в двух направлениях: во-первых, активно сотрудничаем с правоохранительными органами, система сопротивляется, однако мы это преодолеем. Например, в декабре СБУ и ОГП во взаимодействии с Минобороны ликвидировали коррупционную схему на приобретение боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд грн, выведенных из Украины, эти деньги 100% будут возвращены в ближайшее время в украинский бюджет, мы над этим работаем вместе из СБУ. Во-вторых, работаем над тем, чтобы решить проблему системно. Это важно. То есть, мы внедряем новую архитектуру закупок именно по стандартам НАТО», — сказал Клименков.

Если раньше Минобороны устанавливало правила закупок, проводило торги, именно проверяло качество, что создавало коррупционные риски, то система изменилась, отметил замминистра. Минобороны формирует политику и контролирует процессы, а закупки осуществляют два специальных агентства. В частности, тыловое имущество закупает «Государственный оператор тыла», а оружие — Агентство оборонных закупок.

«В ближайшее время мы будем усиливать контроль этих агентств путем создания наблюдательных советов. В скором времени мы объявим конкурс на отбор рекрутинговой компании, которая будет помогать выбрать кандидатов для этих наблюдательных советов», — добавил Клименков.

Также он подтвердил, что в состав наблюдательных советов войдут основные международные партнеры Украины.

Справка Finance.ua:

22 декабря 2023 года Служба безопасности Украины во взаимодействии и при содействии министра обороны Рустема Умерова ликвидировала коррупционную схему закупки боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд гривен;

в результате комплексных мероприятий в Киеве правоохранители задержали руководителя одного из главных управлений Минобороны, оказавшегося причастным к афере.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.