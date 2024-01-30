В Силах безопасности и обороны введено еще 18 стандартов НАТО — Finance.ua
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В Силах безопасности и обороны введено еще 18 стандартов НАТО

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В Силах безопасности и обороны введено еще 18 стандартов НАТО
В Силах безопасности и обороны введено еще 18 стандартов НАТО
В период с декабря 2023 года по январь 2024 года в Минобороны, ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны введено еще 18 новых стандартов НАТО, в том числе касающихся обучения, навигации и водолазной деятельности.
Об этом сообщает Минобороны .
«Среди стандартов, введенных в рамках Целей партнерства Украина-НАТО: стандарты по защите войск (сил) ВСУ, обучению Военно-морских сил по связи, коммуникационных и информационных системам, транспортному обеспечению», — говорится в сообщении.
Также в инициативном порядке Украина ввела стандарты, касающиеся навигационно-гидрографической поддержки, водолазной деятельности, горюче-смазочных материалов.
Всего введено 315 стандартов НАТО: 192 (88% от запланированного) — в рамках Целей партнерства Украина-НАТО, являющихся первоочередными стандартами Альянса, 123 — в инициативном порядке, внедряемых Украиной вне Целей партнерства.
В Альянсе существует 1135 стандартов, то есть в Силах безопасности и обороны Украины уже введено почти 28% от общего количества.
По словам заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, это больше, чем принято в некоторых государствах НАТО, присоединившихся на последней волне расширения Альянса.
Замминистра добавил, что в 2024 году планируется внедрить еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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