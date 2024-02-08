Рада приняла за основу законопроект о правовом регулировании ценообразования в оборонных закупках — Finance.ua

Рада приняла за основу законопроект о правовом регулировании ценообразования в оборонных закупках Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Рада приняла за основу законопроект о правовом регулировании ценообразования в оборонных закупках

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает усовершенствование правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения.

Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Телеграме

Парламентарий уточнил, что решение по законопроекту № 10 454 принято 317 голосами.

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Законопроект разработан с целью устранения несоответствий между нормами права, регулирующими вопросы уровня прибыли в составе стоимости (цены) товаров, работ и услуг оборонного назначения при проведении оборонных закупок по неконкурентной процедуре и/или без применения определенных законодательством видов (процедур) закупок во время действия правового режима военного положения, а также ретроспективного урегулирования негативных последствий неодинаковой правоприменительной практики и ошибочного толкования положений некоторых законодательных актов.

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Документ предусматривает дополнить статью 30 Закона «Об оборонных закупках» частью, которая нормирует уровень прибыли при приобретении товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны во время действия правового режима военного положения, которое осуществляется по неконкурентной процедуре закупок или без проведения видов (процедур) закупок, определенных законодательством.

Предполагается, что после принятия законопроекта в целом он вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и будет действовать по всем государственным контрактам по оборонным закупкам, которые заключены по неконкурентной процедуре закупок или без проведения видов (процедур) закупок и/или выполнялись (выполняются) во время действия правового режима военного положения в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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