Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024—2026 годы — Finance.ua

Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024—2026 годы
Кабинет Министров одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024−2026 годы и утвердил операционный план ее реализации в 2024—2025 годах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Важным направлением развития системы публичных закупок является повышение оперативной эффективности процесса закупок, гармонизация нашего законодательства с директивами ЕС, повышение профессионализации закупок, внедрение инструментов устойчивого развития», — заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Также Стратегия предусматривает расширение полномочий контроля над государственными финансами, а также усовершенствование электронных аналитических инструментов, которые позволят повысить эффективность отбора рисковых закупок для осуществления их мониторинга.
Свириденко добавила, что у общества и власти должен быть свободный доступ к информации о товарах, работах и услугах, закупаемых заказчиками за счет соответствующих бюджетов. Такие возможности будут способствовать прозрачному мониторингу осуществления публичных закупок.
Стратегия направлена на дальнейшую гармонизацию законодательства Украины и Европейского Союза.
Документ определяет семь стратегических целей реформирования системы публичных закупок:
- гармонизация законодательства Украины в сфере публичных закупок с соответствующими Директивами ЕС;
- развитие институциональной структуры публичных закупок;
- реализация проектов восстановления Украины;
- профессионализация публичных закупок;
- развитие электронной системы закупок;
- привлечение гражданского общества к развитию сферы публичных закупок;
- международное сотрудничество в области публичных закупок.
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