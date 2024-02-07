Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024—2026 годы — Finance.ua

Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024—2026 годы Сегодня 09:46 — Казна и Политика

Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024—2026 годы

Кабинет Министров одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024−2026 годы и утвердил операционный план ее реализации в 2024—2025 годах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Важным направлением развития системы публичных закупок является повышение оперативной эффективности процесса закупок, гармонизация нашего законодательства с директивами ЕС, повышение профессионализации закупок, внедрение инструментов устойчивого развития», — заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Также Стратегия предусматривает расширение полномочий контроля над государственными финансами, а также усовершенствование электронных аналитических инструментов, которые позволят повысить эффективность отбора рисковых закупок для осуществления их мониторинга.

Свириденко добавила, что у общества и власти должен быть свободный доступ к информации о товарах, работах и ​​услугах, закупаемых заказчиками за счет соответствующих бюджетов. Такие возможности будут способствовать прозрачному мониторингу осуществления публичных закупок.

Стратегия направлена ​​на дальнейшую гармонизацию законодательства Украины и Европейского Союза.

Документ определяет семь стратегических целей реформирования системы публичных закупок:

гармонизация законодательства Украины в сфере публичных закупок с соответствующими Директивами ЕС;

развитие институциональной структуры публичных закупок;

реализация проектов восстановления Украины;

профессионализация публичных закупок;

развитие электронной системы закупок;

привлечение гражданского общества к развитию сферы публичных закупок;

международное сотрудничество в области публичных закупок.

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