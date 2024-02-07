Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024—2026 годы — Finance.ua
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Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024—2026 годы

Казна и Политика
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Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024—2026 годы
Кабмин одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024—2026 годы
Кабинет Министров одобрил Стратегию развития системы публичных закупок на 2024−2026 годы и утвердил операционный план ее реализации в 2024—2025 годах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Важным направлением развития системы публичных закупок является повышение оперативной эффективности процесса закупок, гармонизация нашего законодательства с директивами ЕС, повышение профессионализации закупок, внедрение инструментов устойчивого развития», — заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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Также Стратегия предусматривает расширение полномочий контроля над государственными финансами, а также усовершенствование электронных аналитических инструментов, которые позволят повысить эффективность отбора рисковых закупок для осуществления их мониторинга.
Свириденко добавила, что у общества и власти должен быть свободный доступ к информации о товарах, работах и ​​услугах, закупаемых заказчиками за счет соответствующих бюджетов. Такие возможности будут способствовать прозрачному мониторингу осуществления публичных закупок.
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Стратегия направлена ​​на дальнейшую гармонизацию законодательства Украины и Европейского Союза.
Документ определяет семь стратегических целей реформирования системы публичных закупок:
  • гармонизация законодательства Украины в сфере публичных закупок с соответствующими Директивами ЕС;
  • развитие институциональной структуры публичных закупок;
  • реализация проектов восстановления Украины;
  • профессионализация публичных закупок;
  • развитие электронной системы закупок;
  • привлечение гражданского общества к развитию сферы публичных закупок;
  • международное сотрудничество в области публичных закупок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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