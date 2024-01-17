Западу нужно изменить стратегию поддержки Украины, — президент Латвии — Finance.ua
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Западу нужно изменить стратегию поддержки Украины, — президент Латвии

Казна и Политика
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Западные союзники должны перейти от поддержки Украины «столько, сколько нужно» к стратегии «до победного конца».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевитча в интервью CNBC.
По его словам, Западу нужно изменить тактику поддержки Украины.
Ринкевитч считает, что союзники Украины должны перейти от поддержки Киева «столько, сколько это будет нужно» к стратегии, поддерживающей страну до ее победы в войне с россией.
«Все те голоса, которые говорят, что мы, вероятно, должны провести какой-то политический процесс, переговоры или дискуссии, они почему-то не слышат, что говорит Путин. Путин говорит, что готов вести эту войну до конца», — отметил президент Латвии.
Ринкевитч также ожидает, что «здравый смысл победит» независимо от политических процессов не только в США, но и во всей Европе, ссылаясь на предстоящие выборы в Европарламент.
Напомним, Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.
В общей сложности Латвия предоставила Украине помощь на 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии рф. Это составляет 0,85% ВВП страны.
12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу.
По материалам:
РБК-Україна
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