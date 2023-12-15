Кабмин работает над Стратегией инновационного развития Украины до 2030 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин работает над Стратегией инновационного развития Украины до 2030 года

Казна и Политика
24
Кабмин работает над Стратегией инновационного развития Украины до 2030 года
Кабмин работает над Стратегией инновационного развития Украины до 2030 года
Кабинет Министров Украины наработал ряд проектов нормативных документов по поддержке инновационной деятельности в Украине.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Фейсбуке.
«Правительство работает над Стратегией инновационного развития Украины до 2030 года», — проинформировал он.
Читайте также
По его словам, стратегия основывается на трех принципах, среди которых развитие украинской экосистемы инноваций.
Шмыгаль уточнил, что речь идет о создании условий для свободного возникновения и циркуляции идей, помощи научно-исследовательским институтам, инновационным стартапам и технологическим компаниям.
Глава правительства сообщил, что вторым принципом стратегии является «многосторонняя государственная политика поддержки инноваций: от дерегуляции до национальных программ».
Читайте также
Третий приоритет — стимулирование инноваций и развитие технологий, которые решают актуальные проблемы современности и будущего.
Премьер-министр подчеркнул, что правительство уже наработало ряд проектов нормативных документов по поддержке инновационной деятельности в Украине.
«Главное — снять бюрократические преграды, сковывающие инициативу. Создать конкурентный рынок, где каждый, у кого есть способности, сможет реализовать свой бизнес-проект и внести вклад в экономический рост», — подчеркнул он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.