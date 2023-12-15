Кабмин работает над Стратегией инновационного развития Украины до 2030 года — Finance.ua

Кабмин работает над Стратегией инновационного развития Украины до 2030 года Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Кабмин работает над Стратегией инновационного развития Украины до 2030 года

Кабинет Министров Украины наработал ряд проектов нормативных документов по поддержке инновационной деятельности в Украине.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Фейсбуке

«Правительство работает над Стратегией инновационного развития Украины до 2030 года», — проинформировал он.

Читайте также Кабмин в 2024 году удвоит финансирование на развитие бизнеса

По его словам, стратегия основывается на трех принципах, среди которых развитие украинской экосистемы инноваций.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о создании условий для свободного возникновения и циркуляции идей, помощи научно-исследовательским институтам, инновационным стартапам и технологическим компаниям.

Глава правительства сообщил, что вторым принципом стратегии является «многосторонняя государственная политика поддержки инноваций: от дерегуляции до национальных программ».

Читайте также В Украине утвердили новую Стратегию развития финансового сектора

Третий приоритет — стимулирование инноваций и развитие технологий, которые решают актуальные проблемы современности и будущего.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство уже наработало ряд проектов нормативных документов по поддержке инновационной деятельности в Украине.

«Главное — снять бюрократические преграды, сковывающие инициативу. Создать конкурентный рынок, где каждый, у кого есть способности, сможет реализовать свой бизнес-проект и внести вклад в экономический рост», — подчеркнул он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.