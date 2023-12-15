Кабмин работает над Стратегией инновационного развития Украины до 2030 года — Finance.ua

Кабмин работает над Стратегией инновационного развития Украины до 2030 года
Кабинет Министров Украины наработал ряд проектов нормативных документов по поддержке инновационной деятельности в Украине.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Фейсбуке.
«Правительство работает над Стратегией инновационного развития Украины до 2030 года», — проинформировал он.
По его словам, стратегия основывается на трех принципах, среди которых развитие украинской экосистемы инноваций.
Шмыгаль уточнил, что речь идет о создании условий для свободного возникновения и циркуляции идей, помощи научно-исследовательским институтам, инновационным стартапам и технологическим компаниям.
Глава правительства сообщил, что вторым принципом стратегии является «многосторонняя государственная политика поддержки инноваций: от дерегуляции до национальных программ».
Третий приоритет — стимулирование инноваций и развитие технологий, которые решают актуальные проблемы современности и будущего.
Премьер-министр подчеркнул, что правительство уже наработало ряд проектов нормативных документов по поддержке инновационной деятельности в Украине.
«Главное — снять бюрократические преграды, сковывающие инициативу. Создать конкурентный рынок, где каждый, у кого есть способности, сможет реализовать свой бизнес-проект и внести вклад в экономический рост», — подчеркнул он.
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