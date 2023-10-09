Кабмин в 2024 году удвоит финансирование на развитие бизнеса — Finance.ua

Кабмин в 2024 году удвоит финансирование на развитие бизнеса Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Кабмин в 2024 году удвоит финансирование на развитие бизнеса

В 2024 году правительство вдвое увеличит финансирование программы микрогрантов для развития бизнеса. В Минэкономики планируется выдать грантов на 3,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«С начала действия грантовой программы „Собственное дело“, которая работает уже 15 месяцев, 8000 украинцев стали победителями и получили от государства средства на старт или развитие бизнеса на 1,6 млрд грн. При этом эти предприниматели уже создали 18,5 тысячи рабочих мест. По состоянию на начало августа получатели грантов уплатили уже более 400 млн грн налогов в бюджет. То есть четверть инвестированных государством средств в развитие малого бизнеса предприниматели уже вернули в виде уплаченных налогов. Мы видим, что программа очень востребована среди украинцев, поэтому в следующем году планируем увеличить ее финансирование вдвое и закладываем на это 3,5 млрд грн, что позволит выдать 14 тысяч грантов», — рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

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Она отметила, что получить грант на начало или расширение собственного дела могут как действующие предприниматели, так и украинцы, не имеющие опыта предпринимательской деятельности. Подача заявки осуществляется через портал «Дія». Получить грант может предприниматель, работающий как в городе, так и поселке любого региона страны.

Сейчас среди регионов-лидеров, предприниматели которых взяли больше всего грантов, Львовская, Ровенская, Киевская, Ивано-Франковская области и город Киев.

Замминистра также напомнила, что с апреля этого года действует ветеранский компонент программы «Собственное дело». Ветераны или второй из супругов могут получить гранты на развитие предпринимательства от 250 тыс. грн до 1 млн грн.

«На сегодняшний день уже есть 119 победителей по ветеранскому компоненту программы, которые получат гранты на 47 млн ​​грн. До конца текущего года запланировано еще две волны подачи заявок на гранты ветеранам на общую сумму 160 млн грн. Эта программа также будет действовать и в следующем году. Мы планируем в 2024 году выдать 1300 грантов именно ветеранам или второму супругу», — сообщила Бережная.

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