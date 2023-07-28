Украинские предприниматели могут получить до €25 тыс. на развитие бизнеса: условия гранта — Finance.ua
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Украинские предприниматели могут получить до €25 тыс. на развитие бизнеса: условия гранта

Личные финансы
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Украинские предприниматели могут получить до €25 тыс. на развитие бизнеса: условия гранта
Украинские предприниматели могут получить до €25 тыс. на развитие бизнеса: условия гранта
Минцифры совместно с #EU4Business объявляет отбор проектов по программе Больших грантов. Участники получат средства для развития собственного бизнеса. Общая сумма программы — 750 000 евро, каждый из 30 участников получит до 25 000 евро.
Об этом сообщает Минцифры.
«Запустили обширную грантовую программу для украинских предпринимателей вместе с Украинским фондом стартапов. Цель — помочь малому и среднему бизнесу масштабироваться», — написал глава Минцифры Михаил Федоров.
Среди условий для участия в конкурсе указываются:
  • иметь зарегистрированное ООО;
  • не вести бизнес на временно оккупированных территориях, в россии, беларуси и других странах, входящих в санкционный список;
  • иметь от 11 до 100 наемных работников;
  • зарабатывать не более 10 млн евро в год;
  • не быть банкротом и не иметь долгов;
  • разрабатывать инновационные продукты или иметь потенциал для экспорта.
Те, кто отвечает всем этим пунктам, могут заполнить заявку на участие в сайте Украинского фонда стартапов.
Крайний срок подачи — 25 августа 2023 года, 18:00.
30 грантов по 25 000 евро на поддержку украинского предпринимательства стали доступны в рамках программы международного сотрудничества «EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП», которая софинансируется Европейским Союзом и правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
По материалам:
Finance.ua
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