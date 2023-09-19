Победители государственной грантовой программы создадут 10 тыс. рабочих мест — Finance.ua

Победители государственной грантовой программы создадут 10 тыс. рабочих мест Сегодня 12:45 — Личные финансы

Победители государственной грантовой программы создадут 10 тыс. рабочих мест

Нынешние победители грантовой программы «Собственное дело» получат более 1 млрд грн грантовых средств от государства на начало и развитие бизнеса и создадут 10 тысяч новых рабочих мест.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«По результатам пятнадцатой волны подачи заявлений на микрогранты победителями признаны 310 украинцев, которые получат 74 млн грн на старт или расширение своего бизнеса. С начала 2023 года мы уже имеем 4 354 победителя, которым государство предоставит финансовую поддержку более чем на 1 млрд грн. В процессе реализации своих бизнес-проектов эти грантополучатели создадут 10 тысяч новых рабочих мест. В целом с начала действия программы „Собственное дело“ государство инвестировало через гранты в развитие малого и среднего бизнеса 1,6 млрд грн», — отметила Бережная.

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Среди получателей микрогрантов пятнадцатой волны 63% женщин и 37% мужчин. Более 80% из них имеют высшее образование.

Больше всего грантополучателей из:

Львовской области (44 человека);

Ровенской (35 человек);

Киевской (21 человек);

Винницкой (20 человек);

города Киева (28 человек).

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители пятнадцатой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 105 человек;

временное размещение и организация питания — 48 человек;

перерабатывающая промышленность — 41 человек.

Справка Finance.ua:

по грантовой программе «Собственное дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн;

средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения;

получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности;

обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта;

В этом году на программу «Собственное дело» бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 000 микрогрантов.

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