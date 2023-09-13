Малым предпринимателям предлагают гранты на предпринимательство: какой размер и кто может получить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Малым предпринимателям предлагают гранты на предпринимательство: какой размер и кто может получить

Личные финансы
81
Малым предпринимателям предлагают гранты на предпринимательство: какой размер и кто может получить
Малым предпринимателям предлагают гранты на предпринимательство: какой размер и кто может получить
Helvetas Swiss Intercooperation запустила программу поддержки малого украинского бизнеса. На помощь могут рассчитывать предприниматели из двух областей.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Программа касается украинских предпринимателей из Харьковской и Днепропетровской областей. В первую очередь помощь могут получить ВПЛ и другие лица, чья предпринимательская деятельность пострадала в результате войны.
Для участия в отборе необходимо заполнить заявку до 17 сентября 2023 года.

Кто может получить выплату на бизнес

Размер грантовой помощи составляет 130 тысяч гривен. В частности, деньги будут давать на следующие виды предпринимательской деятельности:
  • строительные и ремонтные работы; автосервис;
  • сфера красоты;
  • груминг и ветеринарные услуги;
  • заведения быстрого питания;
  • швейное дело, ремонт обуви, изготовление ключей;
  • креативная область.
  • digital-направления;
  • плодоовощеводство;
  • розничная и торговля в интернете.
Читайте также
Предоставленные деньги можно будет потратить на приобретение материалов, оборудование, оплату услуг, ремонт или аренду помещений. Грант предусматривает возможность потратить средства на стажировку или переквалификацию работников, а также их заработную плату.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.