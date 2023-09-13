Малым предпринимателям предлагают гранты на предпринимательство: какой размер и кто может получить — Finance.ua

Малым предпринимателям предлагают гранты на предпринимательство: какой размер и кто может получить Сегодня 09:14 — Личные финансы

Малым предпринимателям предлагают гранты на предпринимательство: какой размер и кто может получить

Helvetas Swiss Intercooperation запустила программу поддержки малого украинского бизнеса. На помощь могут рассчитывать предприниматели из двух областей.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Программа касается украинских предпринимателей из Харьковской и Днепропетровской областей. В первую очередь помощь могут получить ВПЛ и другие лица, чья предпринимательская деятельность пострадала в результате войны.

Для участия в отборе необходимо заполнить заявку до 17 сентября 2023 года.

Кто может получить выплату на бизнес

Размер грантовой помощи составляет 130 тысяч гривен. В частности, деньги будут давать на следующие виды предпринимательской деятельности:

строительные и ремонтные работы; автосервис;

сфера красоты;

груминг и ветеринарные услуги;

заведения быстрого питания;

швейное дело, ремонт обуви, изготовление ключей;

креативная область.

digital-направления;

плодоовощеводство;

розничная и торговля в интернете.

Читайте также Перерабатывающие предприятия получат еще 211 миллионов грантов от правительства

Предоставленные деньги можно будет потратить на приобретение материалов, оборудование, оплату услуг, ремонт или аренду помещений. Грант предусматривает возможность потратить средства на стажировку или переквалификацию работников, а также их заработную плату.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.