В Украине утвердили новую Стратегию развития финансового сектора — Finance.ua
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В Украине утвердили новую Стратегию развития финансового сектора

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В Украине утвердили новую Стратегию развития финансового сектора
В Украине утвердили новую Стратегию развития финансового сектора
В Украине утвердили новую стратегию развития финансового сектора. Поскольку условия войны обуславливают высокую общую неопределенность, новая Стратегия бессрочная.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Стратегия утверждена по результатам совместной работы Национального банка, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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Этот документ устанавливает актуальные приоритеты и цели развития финансового сектора, сфокусированные на сопротивлении российской агрессии и восстановлении страны. Его разработка предусмотрена Меморандумом с МВФ.
Предусмотренные Стратегией меры условно разделены на:
  • краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом;
  • среднесрочные меры, которые станут основой для будущего восстановления и роста экономики.
При благоприятных и устойчивых макроэкономических условиях предусмотрена постепенная либерализация финансовых рынков и возвращение монетарной политики в режим инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом.
Отметим, Совет по финансовой стабильности 19 июля 2023 года одобрил обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины. Члены Совета договорились о проведении учреждениями-подписантами публичной презентации Стратегии и обнародовании в конце августа 2023 года.
По материалам:
РБК-Україна
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