Результаты оптимистичные: НБУ обнародовал первые данные относительно устойчивости 20 крупнейших банков — Finance.ua

Результаты оптимистичные: НБУ обнародовал первые данные относительно устойчивости 20 крупнейших банков Сегодня 17:03

Результаты оптимистичные: НБУ обнародовал первые данные относительно устойчивости 20 крупнейших банков

Для оценки объема потерь от кредитного риска и возможной потребности в капитале Национальный банк Украины проводит оценку устойчивости 20 крупнейших банков.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ (II квартал 2023 г.).

«Первые результаты диагностики оптимистичные: существенных недооценок кредитного риска НБУ не выявил», — говорится в обзоре.

Как отметили в НБУ, потребность в капитале для сектора вряд ли будет значительная. Большинство банков, вероятно, сможет восстановить капитал за счет текущих прибылей.

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По результатам оценки устойчивости приоритетом НБУ будет введение новых требований к достаточности капитала, внедрение отложенных мер и возобновление требований к формированию буферов капитала. До выполнения этих требований ограничения на распределение банками капитала будут оставаться в силе, добавили в НБУ.

Стресс-тест для банков

Напомним, Национальный банк Украины в апреле приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы, которая в условиях военного времени будет иметь ряд особенностей.

В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Проведение оценки текущей ситуации в банковской системе и получение информации для определения приоритетов банковского надзора предусмотрено Меморандумом с Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.

Справка Finance.ua:

Напомним, Национальный банк Украины с 29 июля 2023 года возобновил осуществление плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора;

кроме того, Нацбанк улучшил свой прогноз «военных» потерь банковской системы с 30% до 20% довоенного кредитного портфеля.

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