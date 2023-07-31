НБУ відновив планові виїзні перевірки банків та небанківських установ — Finance.ua
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НБУ відновив планові виїзні перевірки банків та небанківських установ

Казна та Політика
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НБУ відновив планові виїзні перевірки банків та небанківських установ
НБУ відновив планові виїзні перевірки банків та небанківських установ
Національний банк України з 29 липня 2023 року поновив здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Зазначені перевірки були зупинені з 15 червня 2022 року відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14 червня 2022 року № 121 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60».
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«Для мінімізації можливих ризиків для життя та здоров’я працівників об'єктів нагляду та Національного банку у період дії воєнного стану в Україні Національний банк продовжить використовувати практику здійснення виїзних перевірок у дистанційному форматі - без безпосереднього перебування працівників НБУ за місцезнаходженням банку/небанківської установи, за наявної можливості надання банками/небанківськими установами віддаленого доступу», — пояснює регулятор.
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Крім того, на прохання банків та небанківських установ, ураховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Національний банк збільшив строк для ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів.

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За матеріалами:
Finance.ua
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