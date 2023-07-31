НБУ відновив планові виїзні перевірки банків та небанківських установ — Finance.ua

НБУ відновив планові виїзні перевірки банків та небанківських установ Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

НБУ відновив планові виїзні перевірки банків та небанківських установ

Національний банк України з 29 липня 2023 року поновив здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначені перевірки були зупинені з 15 червня 2022 року відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14 червня 2022 року № 121 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60».

«Для мінімізації можливих ризиків для життя та здоров’я працівників об'єктів нагляду та Національного банку у період дії воєнного стану в Україні Національний банк продовжить використовувати практику здійснення виїзних перевірок у дистанційному форматі - без безпосереднього перебування працівників НБУ за місцезнаходженням банку/небанківської установи, за наявної можливості надання банками/небанківськими установами віддаленого доступу», — пояснює регулятор.

Крім того, на прохання банків та небанківських установ, ураховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Національний банк збільшив строк для ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.