Частка депозитів строком від 3 до 12 місяців в банках в травні зросла до 76% - НБУ — Finance.ua
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Частка депозитів строком від 3 до 12 місяців в банках в травні зросла до 76% - НБУ

Кредит&Депозит
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Частка депозитів строком від 3 до 12 місяців в банках в травні зросла до 76% - НБУ
Частка депозитів строком від 3 до 12 місяців в банках в травні зросла до 76% - НБУ
Ринок банківських депозитів цілком вкладається в очікування НБУ. Останнім часом банки підвищували процентні ставки за строковими депозитами, в результаті чого продовжилось зростання частки строкових гривневих депозитів у загальному обсязі вкладів населення.
Про це під час брифінгу розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
В травні 2023 року за строковими депозитами фізосіб середньозважена ставка зросла на 0,8 п. п. Тому зросли ставки за депозитами понад три місяці. Результатом цього стало продовження тренду на зростання частки строкових гривневих депозитів у загальному обсязі вкладів населення. Від початку року цей показник зріс із 30% до 35%.
«Передусім зрозуміло, що зростали ставки по депозитах понад 3 місяці, що давало банкам додаткові можливості і в контексті обов’язкового резервування, і депозитних сертифікатів з терміном 3 місяці і ставкою на рівні облікової ставки», — сказав Ніколайчук.
Наразі по всім індикаторам ефективності монетарних заходів НБУ досягл очікуваних параметрів. Частка депозитів терміном від 3 до 12 місяців в обігу із залученням нових строкових вкладів зросла до 76% у травні з близько 47% на початку року.
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За матеріалами:
УНН
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