НБУ возобновил плановые выездные проверки банков и небанковских учреждений — Finance.ua

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НБУ возобновил плановые выездные проверки банков и небанковских учреждений

Казна и Политика
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НБУ возобновил плановые выездные проверки банков и небанковских учреждений
НБУ возобновил плановые выездные проверки банков и небанковских учреждений
Национальный банк Украины с 29 июля 2023 года возобновил проведение плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Указанные проверки были остановлены с 15 июня 2022 года в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 14 июня 2022 № 121 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 № 60».
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«Для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников объектов надзора и Национального банка в период действия военного положения в Украине Национальный банк продолжит использовать практику проведения выездных проверок в дистанционном формате — без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению банка/небанковского учреждения, при возможности предоставления банками/небанковскими учреждениями удаленного доступа», — объясняет регулятор.
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Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику проведения выездных проверок в особых условиях, Национальный банк увеличил срок ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставления объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.

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По материалам:
Finance.ua
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