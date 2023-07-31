НБУ возобновил плановые выездные проверки банков и небанковских учреждений — Finance.ua

НБУ возобновил плановые выездные проверки банков и небанковских учреждений Сегодня 10:05 — Казна и Политика

НБУ возобновил плановые выездные проверки банков и небанковских учреждений

Национальный банк Украины с 29 июля 2023 года возобновил проведение плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Указанные проверки были остановлены с 15 июня 2022 года в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 14 июня 2022 № 121 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 № 60».

«Для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников объектов надзора и Национального банка в период действия военного положения в Украине Национальный банк продолжит использовать практику проведения выездных проверок в дистанционном формате — без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению банка/небанковского учреждения, при возможности предоставления банками/небанковскими учреждениями удаленного доступа», — объясняет регулятор.

Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику проведения выездных проверок в особых условиях, Национальный банк увеличил срок ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставления объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.

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