Доля депозитов сроком от 3 до 12 месяцев в банках в мае выросла до 76% - НБУ — Finance.ua

Доля депозитов сроком от 3 до 12 месяцев в банках в мае выросла до 76% - НБУ Сегодня 09:14 — Кредит&Депозит

Доля депозитов сроком от 3 до 12 месяцев в банках в мае выросла до 76% - НБУ

Рынок банковских депозитов полностью вкладывается в ожидания НБУ. В последнее время банки повышали процентные ставки по срочным депозитам, в результате чего продолжился рост доли срочных гривневых депозитов в общем объеме вкладов населения.

Об этом на брифинге рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

В мае 2023 года по срочным депозитам физлиц средневзвешенная ставка выросла на 0,8 п. п. Поэтому выросли ставки по депозитам более трех месяцев. Результатом этого стало продолжение тренда на рост доли срочных гривневых депозитов в общем объеме вкладов населения. С начала года этот показатель вырос с 30% до 35%.

«Прежде всего, понятно, что росли ставки по депозитам более 3 месяцев, что давало банкам дополнительные возможности и в контексте обязательного резервирования, и депозитных сертификатов со сроком 3 месяца и ставкой на уровне учетной ставки», — сказал Николайчук.

По всем индикаторам эффективности монетарных мер НБУ достиг ожидаемых параметров. Доля депозитов сроком от 3 до 12 месяцев в обращении с привлечением новых срочных вкладов выросла до 76% в мае с около 47% в начале года.

УНН По материалам:

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