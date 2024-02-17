В Украине появится офис оборонных инноваций, который откроет ЕС — Урсула фон дер Ляен — Finance.ua
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В Украине появится офис оборонных инноваций, который откроет ЕС — Урсула фон дер Ляен

Мир
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Европейский Союз намерен открыть в Киеве офис оборонных инноваций, чтобы интегрировать украинское производство в этом направлении с европейской промышленностью.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
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Она сказала, что предложения будут направлены на увеличение оборонных расходов через совместные закупки и соглашения. Это обеспечит предсказуемость промышленности и лучшую совместимость между европейскими вооруженными силами, а также сосредоточение расходов в Европе, чтобы сохранить «хорошие рабочие места» для налогоплательщиков.
«Украина должна быть интегрирована в европейские оборонные программы, поскольку россия „преувеличивает“ ее количеством солдат и „закидывает“ быстрым и грязным оружием, произведенным в Северной Корее и Иране», — отметила фон дер Ляен.
По ее словам, США должны быть заинтересованы в принятии законопроекта о предоставлении финансовой поддержки Украине, который находится в Конгрессе, чтобы оказать больше помощи, ведь этот шаг является «символом того, что демократии противостоят автократам».
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«Речь идет не только о войне россии против Украины и попытках путина дестабилизировать демократии, но и обо всех других автократических противниках, за которыми мы очень внимательно наблюдаем», — цитирует ее агентство Reuters.
Напомним, палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине, Белый дом подверг критике такой шаг.
По материалам:
Deutsche Welle
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