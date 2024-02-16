В ЕС ищут пути нарастить оборонное производство: фон дер Ляйен предлагает опыт при борьбе с COVID-19 — Finance.ua
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В ЕС ищут пути нарастить оборонное производство: фон дер Ляйен предлагает опыт при борьбе с COVID-19

Мир
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В ЕС ищут пути нарастить оборонное производство: фон дер Ляйен предлагает опыт при борьбе с COVID-19
В ЕС ищут пути нарастить оборонное производство: фон дер Ляйен предлагает опыт при борьбе с COVID-19
Брюссель должен стимулировать европейскую оборонную промышленность к наращиванию производства и содействию консолидации.
Об этом сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times, предупредив, что «мир ужесточился».
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Урсула фон дер Ляйен сказала, что Еврокомиссия разрабатывает свою стратегию по оборонной промышленности на основе опыта использования денег налогоплательщиков для стимулирования производства вакцин против COVID-19 и совместных закупок газа.
«У нас очень фрагментированный оборонный рынок, и это необходимо изменить. Какая компетенция Комиссии? Это промышленность. Это наш основной бизнес. Мы содействуем, а не покупаем», — сказала фон дер Ляйен.
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Предложения в плане Еврокомиссии включают использование бюджета ЕС для увеличения финансирования в дополнение к общим контрактам по вооружению, подписанным государствами-членами, а также гарантии того, что продукция будет закуплена, сообщили FT представители ЕС.
Как отмечается, план усиления военно-промышленного комплекса Европы перед лицом растущих угроз со стороны россии должен быть обнародован в этом месяце; его нужно будет одобрить правительствам стран блока, и, как отмечает издание, некоторые из них «могут противостоять усилиям Комиссии централизовать решения по инвестициям в оборону».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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