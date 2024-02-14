Германия увеличивает расходы на оборону до максимума за 30 лет — Finance.ua
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Германия увеличивает расходы на оборону до максимума за 30 лет

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня представит новые данные о взносах членов НАТО.
Германия уведомила НАТО об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП — максимума за последние 30 лет.
Согласно данным агентства dpa, в денежном выражении эта доля составит 73,41 млрд долл. Такую сумму заложило федеральное правительство в государственный бюджет на текущий год.
В прошлом оборонные расходы ФРГ составляли 2% ВВП в 1992 году. А в годы «холодной войны» доля соответствующих расходов превышала 3% ВВП.
В 2023 году Германия предоставляла НАТО сведения о 56,64 млрд долл. годовых оборонных расходов, или 1,57% ВВП.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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