Украина и Бельгия планируют создать совместные оборонные предприятия — Finance.ua

Украина и Бельгия планируют создать совместные оборонные предприятия Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Министерство обороны и Министерство по стратегическим отраслям промышленности подписали совместный меморандум о взаимопонимании с Минобороны Бельгии. В Минобороны Украины заявили, что он даст толчок развитию двусторонних отношений, в том числе в сфере оборонного производства.

Об этом заявил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Он подчеркнул, что этот меморандум очень важен в контексте вопроса развития отечественного оборонно-промышленного комплекса, создания совместных предприятий с партнерами, локализации оборонного производства в Украине. Гаврилюк отметил, что это один из украинских приоритетов.

По его словам, меморандум определяет намерения внедрять общие проекты, направленные на рост потенциала и объемов производства украинской оборонной промышленности. Речь идет о планах совместного производства определенных типов и видов вооружений, организации ремонта, подготовки специалистов и технического персонала.

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Также предполагается реализация других мер, направленных на развитие в Украине современной оборонной индустрии.

«Украина очень заинтересована в создании совместных предприятий, которые будут функционировать по международным стандартам», — подчеркнул Гаврилюк, выразив уверенность в дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве.

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