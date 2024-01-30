Украина и Бельгия планируют создать совместные оборонные предприятия — Finance.ua
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Украина и Бельгия планируют создать совместные оборонные предприятия

Казна и Политика
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Министерство обороны и Министерство по стратегическим отраслям промышленности подписали совместный меморандум о взаимопонимании с Минобороны Бельгии. В Минобороны Украины заявили, что он даст толчок развитию двусторонних отношений, в том числе в сфере оборонного производства.
Об этом заявил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
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Он подчеркнул, что этот меморандум очень важен в контексте вопроса развития отечественного оборонно-промышленного комплекса, создания совместных предприятий с партнерами, локализации оборонного производства в Украине. Гаврилюк отметил, что это один из украинских приоритетов.
По его словам, меморандум определяет намерения внедрять общие проекты, направленные на рост потенциала и объемов производства украинской оборонной промышленности. Речь идет о планах совместного производства определенных типов и видов вооружений, организации ремонта, подготовки специалистов и технического персонала.
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Также предполагается реализация других мер, направленных на развитие в Украине современной оборонной индустрии.
«Украина очень заинтересована в создании совместных предприятий, которые будут функционировать по международным стандартам», — подчеркнул Гаврилюк, выразив уверенность в дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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