Бельгия планирует предоставить €611 млн военной помощи Украине в 2024 году — Умеров Сегодня 09:27 — Казна и Политика

Бельгия планирует предоставить €611 млн военной помощи Украине в 2024 году — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам телефонного разговора с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщил, что Бельгия планирует предоставить €611 млн военной помощи Украине в 2024 году и имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию украинских сил.

«Состоялся продуктивный телефонный разговор с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер. Обсудили последние события на передовой и перспективы оборонного сотрудничества между нашими странами», — написал Умеров в соцсети Х (Twitter).

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Он поблагодарил Бельгию за участие в коалиции Военно-воздушных сил, особенно в программе подготовки пилотов.

«Высоко ценю стабильную поддержку бельгийских партнеров. В этом году Бельгия планирует предоставить 611 млн евро военной помощи и имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию наших сил обороны», — сообщил министр.

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Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.

Эстония будет ежегодно выделять Киеву 14 млн евро, которые будут направлены на развитие страны. Соответствующие цифры зафиксированы в государственной бюджетной стратегии. Эти средства будут выделяться дополнительно к 0,25% ВВП Эстонии, что предназначено для оказания военной помощи.

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