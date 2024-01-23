Бельгия планирует предоставить €611 млн военной помощи Украине в 2024 году — Умеров — Finance.ua
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Бельгия планирует предоставить €611 млн военной помощи Украине в 2024 году — Умеров

Казна и Политика
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Бельгия планирует предоставить €611 млн военной помощи Украине в 2024 году — Умеров
Бельгия планирует предоставить €611 млн военной помощи Украине в 2024 году — Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам телефонного разговора с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщил, что Бельгия планирует предоставить €611 млн военной помощи Украине в 2024 году и имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию украинских сил.
«Состоялся продуктивный телефонный разговор с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер. Обсудили последние события на передовой и перспективы оборонного сотрудничества между нашими странами», — написал Умеров в соцсети Х (Twitter).
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Он поблагодарил Бельгию за участие в коалиции Военно-воздушных сил, особенно в программе подготовки пилотов.
«Высоко ценю стабильную поддержку бельгийских партнеров. В этом году Бельгия планирует предоставить 611 млн евро военной помощи и имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию наших сил обороны», — сообщил министр.
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Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.
Эстония будет ежегодно выделять Киеву 14 млн евро, которые будут направлены на развитие страны. Соответствующие цифры зафиксированы в государственной бюджетной стратегии. Эти средства будут выделяться дополнительно к 0,25% ВВП Эстонии, что предназначено для оказания военной помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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