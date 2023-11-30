Бельгийскую газовую компанию Fluxys внесли в список международных спонсоров войны — Finance.ua

Бельгийскую газовую компанию Fluxys внесли в список международных спонсоров войны Сегодня 19:45

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys в перечень международных спонсоров войны. Основанием стало то, что компания способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), что обеспечивает финансирование российского вторжения в Украину.

Отмечается, что бельгийский независимый оператор газовой системы Fluxys предоставляет мощности для хранения и перевалки российского сжиженного газа «Ямал СПГ» на своем терминале в Зебрюгге.

«Мажоритарная доля „Ямал СПГ“ принадлежит российской газовой компании „Новатек“, которая непосредственно причастна к финансированию военной агрессии и военных преступлений в Украине. Подробный анализ, проведенный Международным институтом энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) в 2022 году, показал, что Fluxys и ее акционеры получали прибыль, способствуя экспорту российского СПГ на рынки Азии, Южной Америки и Ближнего Востока, особенно в зимние месяцы 2021−2022 годов, что обостряло европейский энергетический кризис и увеличивало прибыль для Новотек», — подчеркнули в НАПК.

Там отмечают, что компания «Новатек» принадлежит российским олигархам Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко. Она является основным поставщиком российского сжиженного природного газа на международные рынки.

«Михельсон и Тимченко входят в ближайшее окружение Владимира Путина и с помощью его режима захватили доли международных компаний в российских нефтегазовых проектах. „Новатек“ является крупнейшим частным производителем природного газа в россии. В июле 2014 года компанию внесли в санкционные списки США и Канады. В 2016 году США ввели санкции против нескольких дочерних компаний „Новатека“. 2 ноября 2023 года США ввели санкции против проекта „Арктик СПГ 2“, целью которого было удвоить экспортные мощности „Новатека“», — напоминают в НАПК.

В ведомстве подчеркивают, что треть расходов российского бюджета идет на войну. Услуги Fluxys помогают рф пополнить его в этом году на 800 миллионов евро.

Основными акционерами Fluxys являются бельгийские муниципалитеты (77,41%) и федеральное правительство Бельгии (3,44%). Обе стороны утверждают, что высоко уважают международное гуманитарное право, запрещающее умышленные нападения на гражданских лиц или критическую гражданскую инфраструктуру.

Діло По материалам:

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