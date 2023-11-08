Бельгия поможет Украине с прохождением зимы — Finance.ua
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Бельгия поможет Украине с прохождением зимы

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Бельгия поможет Украине с прохождением будущей зимы. Брюссель предоставит Киеву генераторы и мобильные отопительные системы.
Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лабиб, пишет РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
«Мы продолжаем поддерживать Украину», — констатировала она во время встречи с министром Дмитрием Кулебой в Брюсселе.
Глава МИД Бельгии отметила, что недавно был создан новый фонд для помощи Украине в размере 1,7 млрд евро.
«Средства будут направлены на военные нужды и воплощение гуманитарных проектов», — добавила Лабиб.
Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.
Кроме того, в июле Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в ближайшее время Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран, в том числе от Бельгии. В середине сентября стало известно, что 10 модернизированных бронемашин М113 уже готовы к поставке бельгийской компанией.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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