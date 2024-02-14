США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн — Finance.ua

США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн Сегодня 10:45 — Казна и Политика

США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн

США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью 1 миллион долларов, чтобы помочь очистить от мин более трети украинской территории, которая была заминирована в результате российского вторжения.

Об этом сообщила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети X.

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«Свыше трети территории Украины заминировано в результате полномасштабного вторжения россии. Передача оборудования для разминирования стоимостью более 1 млн долларов США Государственной специальной службе транспорта позволит Украине развернуть больше групп разминирования, чтобы ускорить восстановление Украины», — отметила посол.

Напомним, 13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню в $95 миллиардов, $60 млрд из которых — для Киева.

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Средства для Украины распределят следующим образом:

$19,85 млрд на вооружение и технику США, предоставленные Украине из запасов Пентагона;

$13,8 млрд для закупки вооружения и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США;

$14,8 млрд на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки;

$7,85 млрд на прямую бюджетную поддержку Украины;

$1,58 млрд в поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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