США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн — Finance.ua
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США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн

Казна и Политика
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США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн
США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн
США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью 1 миллион долларов, чтобы помочь очистить от мин более трети украинской территории, которая была заминирована в результате российского вторжения.
Об этом сообщила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети X.
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«Свыше трети территории Украины заминировано в результате полномасштабного вторжения россии. Передача оборудования для разминирования стоимостью более 1 млн долларов США Государственной специальной службе транспорта позволит Украине развернуть больше групп разминирования, чтобы ускорить восстановление Украины», — отметила посол.
Напомним, 13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню в $95 миллиардов, $60 млрд из которых — для Киева.
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Средства для Украины распределят следующим образом:
  • $19,85 млрд на вооружение и технику США, предоставленные Украине из запасов Пентагона;
  • $13,8 млрд для закупки вооружения и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США;
  • $14,8 млрд на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки;
  • $7,85 млрд на прямую бюджетную поддержку Украины;
  • $1,58 млрд в поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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