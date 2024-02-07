Украина получила от ЕС систему для разминирования — Finance.ua

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Украина получила от ЕС систему для разминирования

Казна и Политика
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Украина получила от ЕС систему для разминирования
Украина получила от ЕС систему для разминирования
Европейский союз передал Украине систему для разминирования DOK-ING MV-10: она поможет обезвредить противопехотные, противотанковые мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы.
Об этом сообщает пресс-служба ЕС.
Указано, что систему для разминирования Украина получила в рамках визита представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля. По его словам, Украина не только ведет борьбу с агрессором, но восстанавливается.
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«Украинские операторы по разминированию берут на себя чрезвычайно опасную, но крайне важную задачу — очищать освободившуюся землю от смертоносных мин, которые оставил российский агрессор. Для нас большая честь сделать работу украинских саперов безопаснее и эффективнее с помощью этого европейского оборудования. Вместе мы можем помочь спасти жизни и способствовать лучшему будущему Украины», — подчеркнул Боррель.
Отмечается, что система разминирования MV-10 может обезвреживать противопехотные, противотанковые мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы. Она также хорошо подходит для очистки больших территорий и безопасна в эксплуатации, поскольку управляется дистанционно.
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Система может разминировать до 4000 кв. м в час, в том числе на крутых склонах. Также ЕС будет обучать украинских операторов, работающих с системой MV-10.
«Это последняя поставка в рамках пакета поддержки Европейского Союза на сумму 25 миллионов евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного на Саммите Украина-ЕС в феврале 2023 года. Пакет предназначен для удовлетворения неотложных потребностей украинских государственных операторов противоминной деятельности — от базового оборудования для команд разминирования до пиротехнических машин и роботизированных систем разминирования», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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