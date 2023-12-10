Словения предоставит Украине 1,5 млн евро на гуманитарное разминирование — Finance.ua
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Словения предоставит Украине 1,5 млн евро на гуманитарное разминирование

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Словения приняла решение выделить Украине 1,5 млн евро на гуманитарное разминирование. Средства будут предоставлены еще в этом году на безвозвратной основе.
Соответствующее соглашение было подписано 4 декабря в Любляне, передает пресс-служба Минэкономики Украины.
«Украина чрезвычайно благодарна правительству Словении и словенскому народу за ощутимую поддержку и помощь, получаемую с первого дня российской агрессии. 1,5 млн евро, которые Украина невероятно благодарна получить сегодня от народа Словении, помогут обеспечить саперов ГСЧС и Государственной службы спецтранспорта необходимой индивидуальной защитой, оборудованием и техникой для разминирования. Эти средства помогут ускорить очистку территории нашей страны от взрывчатки и сохранят жизнь и здоровье многих украинцев», — отметила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

Что известно о разминировании в Украине

В марте в ПРООН говорили, что в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.
В августе Минэкономики говорили, что надеются за 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий.
В том же месяце первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.
22 сентября стало известно, что Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro.
По состоянию на 31 октября, в Украине после обследования саперами и разминирования вернули в использование почти 178 тыс. га сельхозземель. В то же время в планах было вернуть аграриям в этом году до 165 тыс. га.
По материалам:
Espreso.tv
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