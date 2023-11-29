Сколько Украине будет стоить разминирование земли — Finance.ua

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Сколько Украине будет стоить разминирование земли

Аграрный рынок
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Сколько Украине будет стоить разминирование земли
Сколько Украине будет стоить разминирование земли
Разминирование сельхозземли состоит из разных этапов, стоимость которых может значительно варьироваться. Об этом рассказали в «KSE Агроцентре» изданию The Page.
Так, очищение земли от взрывоопасных предметов состоит из следующих этапов:
  • нетехническое обследование, заключающееся в сборе информации с места потенциального загрязнения, без использования технических средств, например, миноискателей;
  • техническое обследование, в ходе которого определяется наличие угроз с помощью технических средств;
  • непосредственное разминирование — очистка от взрывоопасных предметов с помощью специализированного оборудования.
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По оценкам KSE Institute, по результатам интервью с национальными операторами противоминной деятельности, средняя цена этих услуг следующая:
  • нетехническое обследование — $6 за га;
  • техническое обследование — более $3 тыс. за га;
  • очищение земли — почти $30 тыс. за га.
Специалисты отмечают, что последний, самый дорогой этап применяется к значительно меньшей части площади земли, которая считалась потенциально загрязненной до проведения нетехнического и технического обследования.
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«Стоимость разминирования зависит от используемых методов, а также от того, действительно ли загрязнена земля, насколько и чем именно. Проверка с помощью спутниковых снимков стоит ниже $1 за гектар. А если земля загрязнена неразорвавшимися снарядами и минными ловушками, стоимость очистки вручную может достигать $100 тыс. за гектар», — рассказал руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН (UNDP) в Украине Пол Геслоп.
По материалам:
agronews
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