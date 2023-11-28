В Украине запустили акселератор для стартапов в сфере разминирования — Finance.ua

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В Украине запустили акселератор для стартапов в сфере разминирования

Казна и Политика
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В Украине запустили акселератор для стартапов в сфере разминирования
В Украине запустили акселератор для стартапов в сфере разминирования
В Украине стартовала акселерационная программа поддержки инноваций в гуманитарном разминировании.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
В рамках инициативы стартапы в сфере резюминирования получат разнообразную поддержку, результатом должно стать воплощение новых современных решений в сертифицированные изделия и технологии.
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«Масштаб проблемы, с которой столкнулась Украина — беспрецедентен. Потенциально загрязненными взрывоопасными предметами считается около трети территории страны. Тем не менее, мы имеем амбициозную цель — вернуть к хозяйственной эксплуатации в течение следующих 10 лет до 80% этих земель. Реализовать задачи поможет внедрение и применение современных технологий. Мы поддерживаем отечественное производство техники и оборудования для разминирования, а также развитие инноваций в этой сфере», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Что предполагает программа:
  • учебные курсы по предпринимательству;
  • менторскую поддержку от отраслевых экспертов;
  • реальные испытания технологий на полигоне;
  • peer-to-peer взаимодействие и поддержку.
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«KSE начинает акселерационную программу для компаний в сфере разминирования. Участники будут учиться предпринимательству, будут испытывать свои проекты на полигонах и смогут (но, конечно, если будет качество идей и компании) привлечь инвестиции для их развития. В идеале нужно достичь уровня, где роботы, а не люди, будут работать в сферах с высокой угрозой взрывов», — отметил Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики.
Участники программы смогут составить индивидуальную дорожную карту в сопровождении менторов и экспертов, получить поддержку при разработке бизнес-модели и плана развития бизнеса от идеи или прототипа до сертифицированного изделия или технологии.
Регистрация для участия в программе доступна по ссылке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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