На разминирование Украины привлекли почти полмиллиарда евро — премьер Сегодня 09:47

На разминирование Украины привлекли почти полмиллиарда евро — премьер

Украина привлекла около 500 миллионов евро на разминирование, которые будут израсходованы на средства обследования, техники и экипировки саперов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Украина консолидирует мир для противодействия российской агрессии и восстановления нашего государства.

В частности, на этой неделе в Загребе состоялась конференция по гуманитарному разминированию с участием более 40 государств.

«Правительственная делегация представила наши планы по обезвреживанию российского минного мусора. Состоялся плодотворный диалог с партнерами», — сказал премьер.

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По словам Шмыгаля, с учетом предыдущих пакетов поддержки привлечено около 500 млн евро взносов на разминирование для Украины. В частности, 100 млн евро от Швейцарии, около 20 млн евро от Норвегии, 12,5 млн евро от Швеции, 5 млн евро от Хорватии, 2 млн евро от Австрии, по 1,5 млн евро от Испании и Словении.

«Украина благодарит за каждый вклад, это наша совместная работа по безопасности будущих поколений. Средства пойдут на закупку средств обследования, разминировочной техники, на экипировку саперов. Кроме того, дополнительная помощь поступит в виде оборудования и экспертной поддержки», — отметил глава правительства.

Економічна Правда По материалам:

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