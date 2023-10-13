Украина предлагает партнерам взять под патронат отдельные направления разминирования — Finance.ua

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Украина предлагает партнерам взять под патронат отдельные направления разминирования

Казна и Политика
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Украина предлагает партнерам взять под патронат отдельные направления разминирования
Украина предлагает партнерам взять под патронат отдельные направления разминирования
Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что одним из инновационных подходов к разминированию территории Украины стало предложение партнерам взять под патронат определенное направление работы в этой сфере.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
«Масштабы проблемы чрезвычайны — более 170 тысяч гектаров потенциально загрязнены. Чтобы ускорить очищение, мы должны искать, предлагать и реализовать инновационные подходы. Например, работаем над созданием и запуском высококонкурентного рынка услуг по разминированию — до этого в мире никто не делал. Другой инновационный подход, который мы хотим предложить нашим партнерам — взять под патронат определенные направления или секторы работы», — рассказала глава Минэкономики во время встречи с заместителем помощника секретаря по программам и операциям в Бюро по военно-политическим вопросам (PM) Рэйчел Шиллер.
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Она также отметила, что уже есть удачный пример — Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) и Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD) реализуют в Украине совместный проект по разминированию земель мелких фермеров.
«Мы будем формировать и предлагать партнерам пакетные направления, например, разминирование критической инфраструктуры, электросетей, леса, подводное разминирование и так далее. Надеемся на участие Соединенных Штатов Америки в таком сотрудничестве», — объяснила Юлия Свириденко.
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В ходе встречи стороны договорились более подробно и предметно обсудить эти идеи в рамках секторальной рабочей группы по гуманитарному разминированию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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