Минэкономики призывает аграриев привлекать только специалистов для разминирования сельхозземель — Finance.ua

Минэкономики призывает аграриев привлекать только специалистов для разминирования сельхозземель Сегодня 21:34 — Казна и Политика

Минэкономики призывает аграриев привлекать только специалистов для разминирования сельхозземель

Минэкономики призывает фермеров при разминировании земель пользоваться услугами специалистов, чтобы минимизировать все потенциальные риски.

«Поступила информация о трагическом случае в Херсонской области. Где местный фермер с помощью наемных работников пытался разминировать свое поле. Результат — подрыв. Погиб человек. Еще раз обращаемся к аграриям: процессом разминирования должны заниматься исключительно сертифицированные операторы и профессиональные саперы. Мы понимаем фермеров, которые хотят как можно быстрее возобновить свою деятельность, но подчеркиваем, что нужно пользоваться услугами исключительно специалистов — это минимизирует риски и сохранит жизни людей», — отметил замминистра экономики Игорь Безкаравайный.

По его словам, правительство и Министерство экономики делают все, чтобы ускорить процесс очистки украинских земель. По программе приоритетного разминирования земель сельхозназначения обследовано более 200 тыс. га земель, из которых более 120 тысяч га фермеры уже используют. Начат процесс создания рынка услуг по разминированию. Министерство экономики работает над упрощением процедуры получения сертификации для новых операторов рынка.

«Мы работаем 24/7 для того, чтобы запустить процессы, которые ускорят разминирование земель. В начале года у нас было в правительственных институциях около 2 тысяч пиротехников. До конца года будет 6 тысяч. Мы в разы увеличиваем количество машин для разминирования. На сегодняшний день уже 16 сертифицированных операторов, 29 — в процессе сертификации, 40 — готовятся к сертификации», — отметил Безкаравайный.

Как сообщалось, в Украине уже обследовано на предмет заминирования более 200 тыс. га сельхозземель из 470 тыс., определенных как приоритетные, и 120 тыс. га возвращены в обработку.

Укрінформ По материалам:

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