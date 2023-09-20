В Украине запустят производство машин для разминирования — Finance.ua

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В Украине запустят производство машин для разминирования

Казна и Политика
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В Украине запустят производство машин для разминирования
В Украине запустят производство машин для разминирования, Фото: ua.news
В Украине из-за полномасштабной войны с россией заминировано более 174 000 кв. км территории. Более 5 миллионов жителей Украины проживают на загрязненных территориях. В Украине уже есть 21 машина для разминирования от международных партнеров.
Об этом сообщил начальник управления противоминной деятельности Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины полковник Олег Шуварский на брифинге в Military Media Center, передает ua.news.

Средства механизированного разминирования территорий

«Ситуация с заминированием такая, которую вся Европа не переживала со времен Второй мировой войны. Из-за этого в результате несчастных случаев погибли 266 мирных украинских жителей», — отметил Шуварский.
Международные партнеры поддерживают Украину в вопросах разминирования. Одним из видов помощи являются машины механизированного разминирования. Они используются для работ, в частности, в Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.
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Машины используются для ремонта линий электропередачи, разминирования полей, сельскохозяйственных угодий, дорог и т. д. Сапер за сутки может разминировать около 100 кв. м, машины в то же время — 3000−5000 кв. м.
Сегодня используются машины от нескольких стран-партнеров — хорватские DOK-ING, словацкие Bozena-5, швейцарские и британские Armtac 400. Все прошли испытания. Они управляются дистанционно, поэтому угроза для водителя минимизируется. Однако у каждого типа машин — своя специфика работы.
Некоторые организации и фермеры используют самодельные машины для разминирования. Они не учитывают скорость машины, специфику заминирования. Поэтому подобная работа приводит к трагедиям.

Механизм разминирования

Шуварский рассказал и о современном механизме работы саперов. К примеру, на территории Херсонской области перед машинами проводят обследование территории с помощью летательных аппаратов, обнаруживающих мины из воздуха. Так решают, нужна ли машина или территорию можно разминировать вручную саперами.
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В целом, Силам безопасности и обороны удалось обследовать уже 1840 кв. км территории — из них 450 км сельскохозяйственные земли. Использовали разные методы — разминирование вручную саперами, машинами и БПЛА.

Производство машин для разминирования в Украине

В Украине планируется запустить производство машин для разминирования совместно с партнерами.
Сегодня проводится работа с производителями машин по локализации производств в Украине. Это позволит быстро наращивать потенциал для разминирования.
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Планируется запуск производства хорватских и словацких машин. В настоящее время проводятся мероприятия по сертификации украинских предприятий.
Шуварский отметил, что благодаря поддержке ЕС и США Украина регулярно получает машины для разминирования. Помощь поступает на постоянной основе. В мире есть понимание проблематики загрязнения территорий. Сейчас у украинских саперов уже есть 21 машина для разминирования. В целом сегодня Украине таких требуется 64.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
ua.news
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