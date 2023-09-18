Власти планируют разминировать всю Украину за 5−7 лет после завершения войны — Finance.ua
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Власти планируют разминировать всю Украину за 5−7 лет после завершения войны

Казна и Политика
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Власти планируют разминировать всю Украину за 5−7 лет после завершения войны
Власти планируют разминировать всю Украину за 5−7 лет после завершения войны
Украинские власти намерены разминировать всю территорию Украины за 5−7 лет после завершения войны.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции в Киеве.
Шмыгаль отметил, что Украина создала необходимую инфраструктуру для гуманитарного разминирования. По его словам, все государственные институты работают над решением соответствующей проблемы, а координирует этот процесс первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
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Премьер-министр проинформировал, что Украина готовится к международному форуму по гуманитарному разминированию, который состоится в октябре в хорватском Загребе. Во время этого мероприятия украинские власти скоординируются с партнерами в соответствующей сфере.
«Украина, к сожалению, сейчас лидер по количеству заминированных земель, но я вас уверяю, что Украина будет лидером в части гуманитарного и в целом разминирования. По оценкам ученых, нам нужны десятки, а может и сотни лет, если брать стандартные технологии разминирования. У нас есть амбиция завершить разминирование масштабных аграрных земель в течение 3 лет после освобождения территорий. И вообще — до 5−7 лет завершить разминирование всей территории Украины», — добавил глава правительства.
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Шмыгаль подчеркнул, что для достижения этой цели Украина активно работает с международными партнерами и технологическими компаниями. «Мы будем использовать для этого дроны как современные технологии. Уже разработали с партнерами привлечение гуманитарной помощи, дополнительных машин, роботов. Уже приступаем к строительству украинских разминирующих машин для наших аграриев. Это все в работе», — рассказал он.
В то же время Премьер-министр сообщил, что в настоящее время обследовано 190 тысяч гектаров сельхозземель из первоочередных 470 тысяч гектаров, которые определены приоритетными для разминирования.
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Как сообщалось, по состоянию на март 2023 года общая площадь заминированных территорий в Украине в результате российской агрессии составила 174 тысячи квадратных километров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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