В Украине испытывают собственную машину для разминирования — Finance.ua

В Украине испытывают собственную машину для разминирования Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Кроме появления западной техники, в Украине пытаются создавать отечественные экземпляры для выполнения работ по разминированию территорий.

В условиях войны в Украине необходима не только военная техника. Так, одной из главных проблем для послевоенной Украины станут заминированные территории. Решать эту проблему попробовали машиностроители из Харькова, которые представили Юлии Свириденко свою инновационную разработку.

Украинские инженеры разработали беспилотный трактор для разминирования на базе Т-150, который позволит эффективно и самое главное — безопасно очищать загрязненные минами территории. Подобная компоновка и наличие большого количества старых тракторов в качестве основы проекта делает украинский аналог в 10 раз дешевле зарубежного.

Оператор комплекса работает удаленно и имеет специальный пульт со всеми необходимыми кнопками, джойстиками и камерой, позволяющими максимально эффективно управлять тяжелой техникой. В производном состоянии противоменный трал — прицеп, в рабочем — трактор едет задней частью вперед, что позволит разминировать территорию перед собой.

Чтобы защитить трактор и его органы управления, кабина и отсек с двигателем обшиты бронелистами. В Минэкономики заявили, что заинтересованы в масштабировании производства такой техники, поскольку темпы разминирования Украины нужно ускорять, а особенно остро этот вопрос возникнет после возврата всех временно оккупированных территорий в пределах 1991 года.

MMR По материалам:

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