В рамках разминирования нужно обследовать 470 тысяч гектаров сельхозземель — Минобороны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В рамках разминирования нужно обследовать 470 тысяч гектаров сельхозземель — Минобороны

20
Согласно Плану разминирования сельскохозяйственных земель, на деоккупированных территориях следует обследовать 470 тыс. гектаров.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Речь идет о территориях в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
«Для выполнения этой задачи привлекается более 1000 специалистов и 17 машин механизированного разминирования от Вооруженных сил Украины, Госспецтрансслужбы, ГСЧС, Национальной гвардии, Национальной полиции и операторов противоминной деятельности», — сообщили в министерстве.
Там уточнили, что в настоящее время обследовали почти 188,6 тыс. га сельскохозяйственных земель, из которых 124 тыс. га нуждаются в очистке.
Место для вашей рекламы
В рамках оперативного реагирования уже очистили 76 223 га, еще более 7,8 тыс. га требуют мер гуманитарного разминирования, осуществляемого операторами противоминной деятельности.

Справка Finance.ua:

  • Правительство Хорватии пожертвовало 1 миллион евро для гуманитарного разминирования украинских сельскохозяйственных земель, чтобы помочь украинским фермерам возобновить работу в регионах, наиболее пострадавших от взрывоопасных остатков войны.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.