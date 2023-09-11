В рамках разминирования нужно обследовать 470 тысяч гектаров сельхозземель — Минобороны
Согласно Плану разминирования сельскохозяйственных земель, на деоккупированных территориях следует обследовать 470 тыс. гектаров.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Речь идет о территориях в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
«Для выполнения этой задачи привлекается более 1000 специалистов и 17 машин механизированного разминирования от Вооруженных сил Украины, Госспецтрансслужбы, ГСЧС, Национальной гвардии, Национальной полиции и операторов противоминной деятельности», — сообщили в министерстве.
Там уточнили, что в настоящее время обследовали почти 188,6 тыс. га сельскохозяйственных земель, из которых 124 тыс. га нуждаются в очистке.
В рамках оперативного реагирования уже очистили 76 223 га, еще более 7,8 тыс. га требуют мер гуманитарного разминирования, осуществляемого операторами противоминной деятельности.
Справка Finance.ua:
- Правительство Хорватии пожертвовало 1 миллион евро для гуманитарного разминирования украинских сельскохозяйственных земель, чтобы помочь украинским фермерам возобновить работу в регионах, наиболее пострадавших от взрывоопасных остатков войны.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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