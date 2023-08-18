Технику для разминирования закупят за счет госбюджета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Технику для разминирования закупят за счет госбюджета

46
В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в государственный бюджет на 2024 год. Предлагается провести перераспределение средств и выделить на закупку техники для разминирования 576 млн гривен.
Об этом сообщается в проекте закона № 9618.
Предлагается установить по общему фонду госбюджета расходы развития по новым бюджетным программам: «Закупка специальной техники для разминирования» для Минобороны на 400 млн гривен и 176 млн гривен для Нацгвардии. Средства возьмут из резервного фонда бюджета.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, с первых дней полномасштабного вторжения вопрос обеспечения сил обороны Украины военной и другой техникой играет ключевую роль в возможности осуществления оборонных и контрнаступательных действий с целью деоккупации украинских территорий.
«За несколько месяцев активного контрнаступления мы потеряли много специальной техники для разминирования. Кроме того, количество техники для разминирования, которую получила Украина от стран Запада, никоим образом не сравнимо с общим объемом потребностей украинской армии», — говорится в сообщении.
Российская армия плотно заминировала противотанковыми и противопехотными минами участки фронта, расположенные перед укрепленными оборонными рубежами. «Это значительно замедляет скорость продвижения сил обороны Украины, ведь есть недостаток в количестве специальной техники для разминирования», — отметили авторы.
В то же время оборонно-промышленный комплекс Украины имеет возможность производить средства разминирования на государственных предприятиях. Учитывая полученную информацию (с грифом «Для служебного пользования») от Сил обороны Украины о потребностях в обеспечении техникой, а также получив информацию от АО «Украинская оборонная промышленность» о производственных способностях законопроектом предлагается предусмотреть выделение дополнительных средств, говорится в документе.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.